Alessandro Di Battista: "Renzi, Scanzi e una sigaretta. E diedi l'addio a M5s" (Di giovedì 13 maggio 2021) Pubblichiamo un estratto del libro di Alessando Di Battista "Contro, perché opporsi al governo dell'assembramento", in uscita dal 14 maggio per la casa editrice Paper First. L'ex deputato M5s ripercorre i giorni e le ore conclusive della crisi che ha portato alla caduta del secondo governo di Giuseppe Conte, raccontando della volontà di entrare nell'esecutivo quale ministro delle Politiche giovanili o dell'Ambiente nel caso in cui si fosse riformato un terzo governo guidato dall'avvocato pugliese con i responsabili e senza la presenza di Matteo Renzi. Dal 13 gennaio 2021, data in cui le ministre di Italia Viva si sono dimesse dal governo, al 29 gennaio, il giorno della riapertura a Renzi da parte del Movimento 5 Stelle, ho partecipato a riunioni e incontri confrontandomi con tutti. È stato in quei giorni che mi sono convinto a far ...

