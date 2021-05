Verona | kit anti larve e corsi online per la guerra alle zanzare

Advertising

PantheonVerona : Dal 13 maggio, in quattro mercati cittadini, dalle ore 10 alle 12, le ditte incaricate dal Comune saranno presenti… - TgVerona : Campagna anti-zanzare a Verona: distribuzione kit nei mercati e nelle farmacie -

Ultime Notizie dalla rete : Verona kit

Prima Verona

in distribuzione e corsi online per combattere le zanzare. Distribuzione gratuita deiantilarvali nei mercati rionali e la vendita a prezzo agevolato nelle farmacie. Inoltre, novità ...Per debellare la diffusione delle zanzare serve la collaborazione e l'impegno da parte di tutti. Per questo, anche quest'anno, il Comune dipromuove la distribuzione gratuita deiantilarvali nei mercati rionali e la vendita a prezzo agevolato nelle farmacie.Distribuzione gratuita dei kit antilarvali nei mercati rionali e la vendita a prezzo agevolato nelle farmacie. Inoltre, novità 2021 ...Dalle 10 alle 12 al mercato di Santa Lucia, in via Don Mercante, verranno distribuiti i primi materiali per debellare gli insetti. Prezzo agevolato in 259 farmacie della Provincia ...