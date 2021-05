Veltroni sbarca su Radio 1 | condurrà un programma Una mossa per il Quirinale?

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) C’è chisulla luna e chisu1: è il caso di Walter. A quanto TPI è in grado di rivelare il padre fondatore del Partito Democratico con i nuovi palinsesti in arrivo (domani Salini comincerà ad illustrarli in Cda) curerà degli speciali su1 dedicati alla storia della, con tanto di voci e pezzi di archivio e di attualità. Miracoli della corsa per il Colle? Ricerca di visibilità con vista sul? Chi lo sa, sta di fatto che per molti “Uolter” aspirerebbe (del tutto legittimamente, peraltro) a sedersi sullo scranno più alto della Repubblica. Ma i nuovi palinsesti della Rai che TPI è in grado di anticipare saranno forieri anche di altre novità: su2 sbarcherà Pigi Diaco con la versione quotidiana e ...