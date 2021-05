Vanessa Incontrada | «Un altro figlio? Forse succederà»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Vanessa Incontrada ha voglia di allargare la famiglia? «Mai dire mai». L’attrice quarantaduenne, sposata da quattordici anni con l’imprenditore toscano Rossano Laurini da cui ha avuto il tredicenne Isal, ospite di Domenica In per presentare il suo ultimo film Ostaggi ha svelato a Mara Venier che non esclude un secondogenito: «Un altro figlio? Forse succederà».