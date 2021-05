'Trend in peggioramento, lo vedremo con i prossimi dati'Le ragioni della fugaBoom di licenziamenti negli ultimi 3 anni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 3000 i medici che nel 2019 si sono dimessi dall'ospedale per cercare realizzazione professionale e migliore qualità di vita nel privato o sul territorio. Ma in 10 anni sono aumentati del 81%. È quanto emerge da uno studio di Anaao Assomed, l'associazione dei medici dirigenti. "Questi numeri - avverte il sindacato medico - sono un segnale di allarme rispetto all'inizio della fine del sistema sanitario pubblico e universalistico per come lo conosciamo, che semplicemente non esiste senza i suoi medici. Se la politica non interviene, e rapidamente, per motivare, valorizzare, premiare e trattenere i medici ospedalieri - sottolinea Anaao - gli ospedali diventeranno quinte teatrali anche se ammodernati dal punto di vista tecnologico e digitale e resi resistenti ai terremoti. Ma non a quelli provocati dalla fuga ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 3000 i medici che nel 2019 si sono dimessi dall'ospedale per cercare realizzazione professionale e migliore qualità di vita nel privato o sul territorio. Ma in 10sono aumentati del 81%. È quanto emerge da uno studio di Anaao Assomed, l'associazione dei medici dirigenti. "Questi numeri - avverte il sindacato medico - sono un segnale di allarme rispetto all'iniziofine del sistema sanitario pubblico e universalistico per come lo conosciamo, che semplicemente non esiste senza i suoi medici. Se la politica non interviene, e rapidamente, per motivare, valorizzare, premiare e trattenere i medici ospedalieri - sottolinea Anaao - gli ospedali diventeranno quinte teatrali anche se ammodernati dal punto di vista tecnologico e digitale e resi resistenti ai terremoti. Ma non a quelli provocati dalla fuga ...

Advertising

gimli_ss : Trend di peggioramento in molte regioni. Fra una settimana alcune foto queste andranno in arancione. E lì magicamen… - saddi_riky : RT @InsiderRenegade: La #popolazione italiana continua a scendere (oltre -1mln di abitanti dal 2014). Il #covid19 ha solo accentuato un tre… - InsiderRenegade : La #popolazione italiana continua a scendere (oltre -1mln di abitanti dal 2014). Il #covid19 ha solo accentuato un… - SvartGrenadier : RT @MarioMarrocco6: @you_trend Ora si spera che i vari assembramenti ( piazza del Duomo) post festeggiamenti scudetto Inter, non invertano… - MarioMarrocco6 : @you_trend Ora si spera che i vari assembramenti ( piazza del Duomo) post festeggiamenti scudetto Inter, non invert… -