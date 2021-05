“So che cosa voglio”. Al Bano a bomba su Loredana Lecciso e Romina Power. Il cantante non ha dubbi (Di mercoledì 12 maggio 2021) La carriera professionale di Al Bano è stata ed è straordinaria. Il suo primo disco in assoluto è stato presentato già nel lontano 1965. Poi diventa spalla di Adriano Celentano nei suoi show prima del successone del 1967 con la canzone ‘Nel sole’. Oltre ad essere un artista dalle qualità immense, è anche un vero e proprio personaggio, visto che appare spesso e volentieri in programmi televisivi. Basti pensare anche alle sue apparizioni ad ‘Amici’. Ma nessuno sa però cosa facesse prima di diventare un mito della musica della nostra Penisola. La storia di Al Bano è legata inseparabile al Romina Power. Un amore che sembrava poter vincere ogni cosa. Sono tanti i fattori che hanno reso celebre la loro relazione. I due si sono sposati nel 1970 e hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) La carriera professionale di Alè stata ed è straordinaria. Il suo primo disco in assoluto è stato presentato già nel lontano 1965. Poi diventa spalla di Adriano Celentano nei suoi show prima del successone del 1967 con la canzone ‘Nel sole’. Oltre ad essere un artista dalle qualità immense, è anche un vero e proprio personaggio, visto che appare spesso e volentieri in programmi televisivi. Basti pensare anche alle sue apparizioni ad ‘Amici’. Ma nessuno sa peròfacesse prima di diventare un mito della musica della nostra Penisola. La storia di Alè legata inseparabile al. Un amore che sembrava poter vincere ogni. Sono tanti i fattori che hanno reso celebre la loro relazione. I due si sono sposati nel 1970 e hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, ...

Advertising

ricpuglisi : Ad alcuni è stata inculcata l'idea che la privazione di alcune libertà sia cosa buona e giusta senza se e senza ma. RIPIGLIATEVI. - NicolaPorro : Rispettiamo, ovviamente, il presidente #Mattarella. Ma temiamo che, in questa Italia, a correre pericolo non sia il… - ale_dibattista : Ecco il momento esatto del crollo del ponte della darsena di Pagliari a La Spezia, in Liguria. Grazie a Dio nessun… - Mikyyxxx : Passa la voglia ragazze. Se non avessi alcune di voi in privato che mi raccontanto oggettivamente cosa accade (non… - lvoir : RT @Paolo__Ferrara: È assurdo che per avere una pista ciclabile a Roma bisogna arrivare a questo. Mi sono appena incatenato sul Lungotevere… -