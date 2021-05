Scuola Maria Ausiliatrice, screening di massa studenti e personale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – “È stato positivo avere un monitoraggio mensile e circoscrivere subito i casi positivi. Per noi e’ stato un viaggiare sicuri”. Suor Paola, preside della Scuola paritaria ‘Maria Ausiliatrice’ di Roma, risponde dal suo istituto mentre e’ in corso l’ultima giornata di screening per gli studenti e il personale della Scuola. La ‘Maria Ausiliatrice’, infatti, insieme all’Istituto comprensivo ‘Regina Elena’ ha partecipato all’iniziativa ‘A tutela dello studente, per una Scuola sicura’ promosso dalla Societa’ italiana di pediatria, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesu’, l’Istituto di Ortofonologia e la Fondazione Mite. Un progetto pilota per avere dati certi sulla reale pericolosita’ di diffusione all’interno degli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – “È stato positivo avere un monitoraggio mensile e circoscrivere subito i casi positivi. Per noi e’ stato un viaggiare sicuri”. Suor Paola, preside dellaparitaria ‘’ di Roma, risponde dal suo istituto mentre e’ in corso l’ultima giornata diper glie ildella. La ‘’, infatti, insieme all’Istituto comprensivo ‘Regina Elena’ ha partecipato all’iniziativa ‘A tutela dello studente, per unasicura’ promosso dalla Societa’ italiana di pediatria, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesu’, l’Istituto di Ortofonologia e la Fondazione Mite. Un progetto pilota per avere dati certi sulla reale pericolosita’ di diffusione all’interno degli ...

Scuola Maria Ausiliatrice, screening di massa studenti e personale - RomaDailyNews

