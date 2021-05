San Lorenzo, l’arte diventa azione civica (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quella dell’opera d’arte pubblica Fantasia in piazza di Leonardo Crudi, realizzata poche settimane fa in piazza dell’Immacolata nel quartiere san Lorenzo a Roma, è una storia urbana bella e colorata, fatta di persone, di partecipazione e dialogo, di bisogno e desiderio di spazi in cui riconoscersi per poterli abitare, di collettività e senso di comunità, di sperimentazione e arte. L’operazione è stata promossa dal Municipio Roma II e curata dalla rete di associazioni Libera Repubblica di san Lorenzo, vincitrice dell’Avviso … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quella dell’opera d’arte pubblica Fantasia in piazza di Leonardo Crudi, realizzata poche settimane fa in piazza dell’Immacolata nel quartiere sana Roma, è una storia urbana bella e colorata, fatta di persone, di partecipe dialogo, di bisogno e desiderio di spazi in cui riconoscersi per poterli abitare, di collettività e senso di comunità, di sperimente arte. L’operè stata promossa dal Municipio Roma II e curata dalla rete di associazioni Libera Repubblica di san, vincitrice dell’Avviso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

