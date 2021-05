Salute: Fico, 'dalla Camera segnale di attenzione verso chi è affetto da fibromialgia' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) - "Circa 2 milioni di italiani soffrono di fibromialgia, una malattia che tutt'oggi risulta difficilmente diagnosticabile. Da diversi anni a livello internazionale è stata promossa un'iniziativa che prevede l'illuminazione in viola di palazzi e monumenti la notte del 12 maggio per sensibilizzare l'opinione pubblica". Lo scrive se Facebook Roberto Fico. "Anche la Camera dei deputati ha deciso di aderire a questa giornata illuminando la facciata di Palazzo Montecitorio, un segnale di attenzione nei confronti di chi è affetto da fibromialgia", aggiunge il presidente della Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) - "Circa 2 milioni di italiani soffrono di, una malattia che tutt'oggi risulta difficilmente diagnosticabile. Da diversi anni a livello internazionale è stata promossa un'iniziativa che prevede l'illuminazione in viola di palazzi e monumenti la notte del 12 maggio per sensibilizzare l'opinione pubblica". Lo scrive se Facebook Roberto. "Anche ladei deputati ha deciso di aderire a questa giornata illuminando la facciata di Palazzo Montecitorio, undinei confronti di chi èda", aggiunge il presidente della

