Quale formula per Draghi: Palazzo Chigi o Quirinale? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Manca poco più di un mese all’inizio del semestre bianco, il periodo di tempo in cui non è più nella disponibilità del Quirinale lo scioglimento delle Camere. Il governo Draghi deve mettere in cantiere le riforme famose, alcune delle quali sono più o meno quelle che il governatore Trichet della Banca centrale europea e il suo successore in pectore Draghi richiesero per lettera il 5 agosto del 2011, dieci anni tra poco (la lettera riservata, comunicata al governo da Daniele Franco di Bankitalia ora ministro dell’Economia, fu rivelata al pubblico alla fine di settembre di quello stesso anno). Allora al governo c’era Berlusconi, il paese era ferocemente diviso, e la linea europea per fronteggiare la crisi finanziaria che aveva colpito drammaticamente l’Italia era quella dell’austerità, della competitività, della tutela attiva della ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Manca poco più di un mese all’inizio del semestre bianco, il periodo di tempo in cui non è più nella disponibilità dello scioglimento delle Camere. Il governodeve mettere in cantiere le riforme famose, alcune delle quali sono più o meno quelle che il governatore Trichet della Banca centrale europea e il suo successore in pectorerichiesero per lettera il 5 agosto del 2011, dieci anni tra poco (la lettera riservata, comunicata al governo da Daniele Franco di Bankitalia ora ministro dell’Economia, fu rivelata al pubblico alla fine di settembre di quello stesso anno). Allora al governo c’era Berlusconi, il paese era ferocemente diviso, e la linea europea per fronteggiare la crisi finanziaria che aveva colpito drammaticamente l’Italia era quella dell’austerità, della competitività, della tutela attiva della ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @NonEvoluto: L'idea di estensione del prestito di @Brahim per un'altra stagione, non è una novità. Già da questo inverno la dirigenza s… - 2003_manchester : RT @NonEvoluto: L'idea di estensione del prestito di @Brahim per un'altra stagione, non è una novità. Già da questo inverno la dirigenza s… - Alemilanista86 : RT @NonEvoluto: L'idea di estensione del prestito di @Brahim per un'altra stagione, non è una novità. Già da questo inverno la dirigenza s… - themastermain : RT @NonEvoluto: L'idea di estensione del prestito di @Brahim per un'altra stagione, non è una novità. Già da questo inverno la dirigenza s… - Giacomobacci2 : RT @NonEvoluto: L'idea di estensione del prestito di @Brahim per un'altra stagione, non è una novità. Già da questo inverno la dirigenza s… -

Ultime Notizie dalla rete : Quale formula Q Premium - Ora in abbonamento tutti i contenuti extra di Quattroruote ... uno spazio nel quale trovare prove su strada, storie, focus tecnici, anteprime e molti altri ... ora corredate anche sul web di tutti i dati rilevati dal Centro prove e proposte con un'inedita formula ...

'Nessun abuso sessuale negli uffici dell'assessorato', assolto ex consulente ... indagini della Procura 2 dicembre 2016 'Il fatto non costituisce reato', è questa la formula ... Il giudice, davanti al quale il processo si è svolto con il rito abbreviato, ha però accolto le tesi ...

Quale formula per Draghi: Palazzo Chigi o Quirinale? Il Foglio Quale formula per Draghi: Palazzo Chigi o Quirinale? Dieci anni dopo la lettera della Bce dovrà decidere dove giocare la partita per le grandi riforme. Un dilemma sul premier ...

Sanità: Aism, '7 mln caregiver senza diritti ma con più lavoro durante pandemia' Il direttore Bandiera ad 'Alleati per la Salute', 'Non più rinviabile legge che riconosca loro attività' Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia ci sono circa 7 milioni di caregiver familiari (da ...

... uno spazio neltrovare prove su strada, storie, focus tecnici, anteprime e molti altri ... ora corredate anche sul web di tutti i dati rilevati dal Centro prove e proposte con un'inedita...... indagini della Procura 2 dicembre 2016 'Il fatto non costituisce reato', è questa la... Il giudice, davanti alil processo si è svolto con il rito abbreviato, ha però accolto le tesi ...Dieci anni dopo la lettera della Bce dovrà decidere dove giocare la partita per le grandi riforme. Un dilemma sul premier ...Il direttore Bandiera ad 'Alleati per la Salute', 'Non più rinviabile legge che riconosca loro attività' Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia ci sono circa 7 milioni di caregiver familiari (da ...