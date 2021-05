Paura a La Spezia | crolla ponte di una darsena

(Di mercoledì 12 maggio 2021)a La. Ha ceduto improvvisamente illevatoio delladi Pagliari, a. E’ accaduto questa mattina durante una manovra di chiusura: la struttura èta per cause in corso di accertamento.a LaNon risultano feriti, durante le operazioni di apertura e chiusura la zona viene infatti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : La Spezia, paura nel porto: collassa parte del ponte mobile Pagliari, FOTO e VIDEO del momento del crollo - infoitinterno : Crolla un altro ponte in Liguria: cede struttura della darsena di Pagliari, paura a La Spezia / Foto e video - genesdegenes : '#LaSpezia, paura nel porto: collassa parte del #ponte mobile Pagliari' #modelloliguria #pontePagliari - MeteoWeb_eu : La Spezia, paura nel porto: collassa parte del ponte mobile Pagliari, FOTO e VIDEO del momento del crollo - - ariele_forti : @GinoRIVIECCIO @napolipiucom Quando il mare è calmo pur è sciem so marenar.... Napoli -Az / napoli rijeca / Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Spezia

... salvo rare eccezioni, la squadra ha messo in campo poco nerbo e tanta. Non fosse che domani ... ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTOSette le reti messe a segno in otto confronti da Napoli - Crotone a- Napoli . Ma la ... SPORTEVAI - 11 - 05 - 2021 10:13 Napoli,per Osimhen: cade privo di sensi dopo scontroLargo 12 metri, possiede due carreggiate da 3,75 metri e due corsie laterali per pedoni e pista ciclabile di 1,60 metri ciascuna. Traffico deviato su Via Valdilocchi per chi viaggia tra La Spezia e Le ...La struttura si apre e si chiude per fare transitare le imbarcazioni dalla Darsena. Una parte dell’impianto avrebbe improvvisamente ceduto. Forze dell’ordine e vigili del fuoco sono sul posto ...