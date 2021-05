Nuove regole sui colori, le Regioni al governo: «Dobbiamo ridefinire i parametri». L’ipotesi di un nuovo sistema sulle zone (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Il modello adottato in questi mesi ha funzionato e ci ha consentito di affrontare la seconda e terza ondata di Coronavirus senza un lockdown generalizzato, ma con specifiche misure territoriali. Ora, nella nuova fase, caratterizzata dal forte avanzamento della campagna di vaccinazione e dai miglioramenti dovuto alle misure adottate, lavoriamo con l’Iss e con le Regioni per adeguare il modello immaginando una maggiore centralità di indicatori quali l’incidenza e il sovraccarico dei servizi ospedalieri». A dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza durante il confronto con le Regioni per definire la rotta da seguire per le Nuove riaperture, a cui si aggiunge la revisione dei parametri che definiscono il livello di rischio di contagio nelle diverse aree della penisola. Le richieste delle ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Il modello adottato in questi mesi ha funzionato e ci ha consentito di affrontare la seconda e terza ondata di Coronavirus senza un lockdown generalizzato, ma con specifiche misure territoriali. Ora, nella nuova fase, caratterizzata dal forte avanzamento della campagna di vaccinazione e dai miglioramenti dovuto alle misure adottate, lavoriamo con l’Iss e con leper adeguare il modello immaginando una maggiore centralità di indicatori quali l’incidenza e il sovraccarico dei servizi ospedalieri». A dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza durante il confronto con leper definire la rotta da seguire per leriaperture, a cui si aggiunge la revisione deiche definiscono il livello di rischio di contagio nelle diverse aree della penisola. Le richieste delle ...

Advertising

Corriere : ?? Il coprifuoco slitta alle 23, addio all’Rt: le nuove regole per tenere sotto controllo la pandemia, a partire dal… - vivereancona : Banche, credito e ripartenza: cosa cambia per le PMI. Nuove regole e opportunità alla Scuola per Imprenditori di Co… - v_senigallia : Banche, credito e ripartenza: cosa cambia per le PMI. Nuove regole e opportunità alla Scuola per Imprenditori di Co… - fnicodemo : RT @claudiocerasa: 'Le attuali regole di bilancio erano inadeguate e sono inadeguate.. le nuove regole dovranno puntare completare l’archi… - Darkray1002 : @SmilexTech Micaal, ala di redbull troppo flezzibile, tu fare nuove regole tecniche -