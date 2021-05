Medjugorje, il messaggio per oggi: “Vi ho scelto in modo speciale” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Madonna nel suo messaggio del 2 febbraio 2008, ci ricorda che lei chi ha chiamato per portare la luce dell’amore di suo figlio. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. messaggio di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Madonna nel suodel 2 febbraio 2008, ci ricorda che lei chi ha chiamato per portare la luce dell’amore di suo figlio. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

