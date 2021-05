Maria Rosaria Covelli a capo dell’Ispettorato del ministero della Giustizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Maria Rosaria Covelli è la nuova responsabile dell’Ispettorato presso il ministero di Grazia e Giustizia. Napoletana d’origine e romana di nascita, figlia del senatore Alfredo Covelli (per anni segretario del Partito Monarchico Italiano), prima di essere chiamata dal ministro Marta Cartabia ricoprira l’incarico di presidente del Tribunale di Viterbo. Sempre nella città laziale è stata presidente della Corte d’Assise mentre a Roma è stata a capo di una selle sezioni civili. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021)è la nuova responsabilepresso ildi Grazia e. Napoletana d’origine e romana di nascita, figlia del senatore Alfredo(per anni segretario del Partito Monarchico Italiano), prima di essere chiamata dal ministro Marta Cartabia ricoprira l’incarico di presidente del Tribunale di Viterbo. Sempre nella città laziale è stata presidenteCorte d’Assise mentre a Roma è stata adi una selle sezioni civili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Maria Rosaria Parco San Paolo intitolato a Donatella Colasanti Presente anche Letizia Lopez, sorella di Maria Rosaria che in quella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 perse la vita, e i ragazzi degli istituti superiori Alessandro Severo e Roberto ...

Smart e - cup: torna l'auto generale Falcar guidata da Marech e Lavieri ... che riesce a rendere ogni gara un evento elettrizzante ', sono state le parole di Maria Rosaria Falco , anima della Falcar SpA. Il primo round della smart e - cup è in programma sul mitico tracciato ...

Maria Rosaria Castrignanò: "Il DEU sbarca in Parlamento" StatoQuotidiano.it Maria Rosaria Castrignanò: “Il DEU sbarca in Parlamento” Foggia, 12 maggio 2021. “E’ con estrema soddisfazione che apprendiamo che il caso della mancata attivazione del nuovo DEU (Dipartimento di Emergenza Urgenza) degli Ospedali Riuniti di Foggia, dopo 14 ...

Viterbo: Convenzione tra UNITUS e Tribunale per il servizio biblioteche Ancora una collaborazione tra l’Università della Tuscia e il Tribunale di Viterbo. Sottoscritta dalla presidente del Tribunale di Viterbo Maria Rosaria Covelli e dal rettore Stefano Ubertini un’import ...

