Lukaku | caccia del gol perduto Contro la Roma lo aiuterà Sanchez

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo lo scudetto vinto, l'Inter gioca con lo scalpello in mano per perfezionare l'opera d'arte. Come testimoniato dalle parole di Conte alla vigilia: 'L'anno scorso siamo stati la miglior difesa e il ...

Anche die Lautaro Martinez, che contro la Roma vanno adel gol per invertire una personale tendenza negativa. LA STRISCIA ? L'ultima rete di Big Rom risale al 7 aprile, con il colpo di ...Poi l'attacco: Romelupuò tornare titolare con Alexis Sanchez al suo fianco, ovviamente scalpita anche il giovane Pinamonti adi un'occasione concreta. LE SCELTE DI FONSECA In Inter ...Inter a caccia della vittoria numero 27 in campionato contro la Roma: Radu tra i pali della porta nerazzurra, Dzeko punta per Fonseca.A dieci giorni dal traguardo della fine di una stagione lunghissima e sofferta, di fatto prolungamento di quella precedente durata quasi un anno, ai protagonisti della Serie A è richiesto un altro sfo ...