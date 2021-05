LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Oro dei babies Pellacani-Santoro nel synchro misto! Tocci di bronzo dal metro! (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52: Arriva la quinta medaglia azzurra all’ERuropeo grazie ad un ritrovato Giovanni Tocci che ha disputato una gara di altissimo LIVEllo, sfiorando l’argento e superando i 400 punti 21.49: Peccato davvero per l’argento mancato da Giovanni Tocci per decimi di punto ma è stata comunque una grande gara e qualche rimpianto anche per Marsaglia che ha chiuso con un buon quarto posto 21.48: Grande tuffo di Laugher che riesce a superare Giovanni Tocci per 40 centesimi di punto e dunque bronzo PER GIOVANNI Tocci! 21.47: Hausding fa gara a parte! Chiude con un tuffo meno straordinario degli altri ma è comunque ottimo. Punteggio di 68.80, totale di 427.75 21.46: E’ TORNATO GIOVANNI Tocci!!! Punteggio di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52: Arriva la quinta medaglia azzurra all’ERuropeo grazie ad un ritrovato Giovanniche ha disputato una gara di altissimollo, sfiorando l’argento e superando i 400 punti 21.49: Peccato davvero per l’argento mancato da Giovanniper decimi di punto ma è stata comunque una grande gara e qualche rimpianto anche per Marsaglia che ha chiuso con un buon quarto posto 21.48: Grande tuffo di Laugher che riesce a superare Giovanniper 40 centesimi di punto e dunquePER GIOVANNI! 21.47: Hausding fa gara a parte! Chiude con un tuffo meno straordinario degli altri ma è comunque ottimo. Punteggio di 68.80, totale di 427.75 21.46: E’ TORNATO GIOVANNI!!! Punteggio di ...

