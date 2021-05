Lazio Parma 0-0 LIVE | finisce il primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? PARTITI – Fischio d’inizio dell’arbitro Dionisi. 9? Luis Alberto vicino al gol – Dopo una bella azione manovrata, Luis Alberto prova un tiro a giro, chedi poco a lato. 18? Poche occasioni – Laprova a fare la partita, ma il match stenta a decollare. 28?deludente – Primi 28 minuti deludenti della, che non ha creato nessuna occasione degna di ...