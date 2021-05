La cassa di previdenza dei giornalisti scrive a Draghi: “Soldi per le pensioni solo per 2 anni”. E il cda non ha fatto nulla per invertire la rotta (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti si appella a Mario Draghi per salvare il salvabile. In pancia c’è ormai una “riserva tecnica per pagare due annualità delle attuali pensioni e una liquidità che si sta velocemente consumando”, visto che “il 2020 si è chiuso con un bilancio in disavanzo di 242 milioni”, come ha spiegato una nota del consiglio dell’Inpgi. Intanto si avvicina la scadenza del 30 giugno, termine ultimo dello scudo al commissariamento, senza che il consiglio presieduto da Marina Macelloni sia riuscito ad invertire la rotta. “Il problema dei conti dell’istituto è strutturale, e ha soprattutto a che fare con il mercato del lavoro e le sue dinamiche – si legge nel documento – l’ente si è fatto carico negli anni dei trattamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Istituto nazionale dideisi appella a Marioper salvare il salvabile. In pancia c’è ormai una “riserva tecnica per pagare due annualità delle attualie una liquidità che si sta velocemente consumando”, visto che “il 2020 si è chiuso con un bilancio in disavanzo di 242 milioni”, come ha spiegato una nota del consiglio dell’Inpgi. Intanto si avvicina la scadenza del 30 giugno, termine ultimo dello scudo al commissariamento, senza che il consiglio presieduto da Marina Macelloni sia riuscito adla. “Il problema dei conti dell’istituto è strutturale, e ha soprattutto a che fare con il mercato del lavoro e le sue dinamiche – si legge nel documento – l’ente si ècarico neglidei trattamenti ...

