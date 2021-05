Juve, Ramsey può tornare all’Arsenal, Bellerin nell’affare? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tira aria di rifondazione in casa Juventus al termine della stagione. I deludenti risultati in campionato e in Champions hanno messo sul banco degli imputati Andrea Pirlo e alcuni componenti della rosa non ritenuti all’altezza. Tra questi figura Aaron Ramsey, 30enne centrocampista gallese che anche in quest’annata non ha reso come si sperava a causa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tira aria di rifondazione in casantus al termine della stagione. I deludenti risultati in campionato e in Champions hanno messo sul banco degli imputati Andrea Pirlo e alcuni componenti della rosa non ritenuti all’altezza. Tra questi figura Aaron, 30enne centrocampista gallese che anche in quest’annata non ha reso come si sperava a causa L'articolo

nicolas_di_bari : @ZZiliani Zidane è abituato da anni a giocare con Kroos, Modric e Casemiro, dunque penso che 12 millioni sono anche… - Gabri_Juventus : ?? Aaron Ramsey non è contento alla Juventus perché gioca poco. Vorrebbe un ritorno in Premier League. [Fabrizio Rom… - Chicco178 : @mirkonicolino Cominciamo a togliere il 'se'. La Juve non andrà in champions e fa bene CR7 ad andarsene per tutti q… - Fabio64535537 : RT @TUTTOJUVE_COM: Ramsey di ritorno all'Arsenal? La Juve chiederebbe Bellerin - TUTTOJUVE_COM : Ramsey di ritorno all'Arsenal? La Juve chiederebbe Bellerin -