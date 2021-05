Internazionali BNL d’Italia 2021 | Sinner si arrende a Nadal in due set lottati

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Janniksi è arreso al cospetto di Rafael, al secondo turno degliBNL. Lo spagnolo ha ottenuto il pass per il secondo turno mediante il punteggio di 7-5, 6-4, faticando a causa delle offensive violente e spesso letali del giovane avversario italiano, ma spuntandola grazie alla sua esperienza e al suo talento smisurato, oltre che considerando una maggiore affinità dell’iberico con la terra rossa.ha mostrato coraggio e spavalderia, comandando spesso da fondocampo, ma ha sofferto le tattiche di contrattacco di, usualmente letali per qualsivoglia avversario. Il maiorchino ha complessivamente meritato il successo e sfiderà Denis Shapovalov agli ottavi, a sua volta superiore all’ascolano Stefano Travaglia. IL ...

È Rafael Nadal il vincitore dell'ultimo match in programma per oggi aglid'Italia , e a farne le spese è il nostro Jannik Sinner , che cede il passo in due set molto combattutti. Sinner mette a segno due break nei primi cinque game dell'incontro, ma ...Rafael Nadal sfiderà Denis Shapovalov agli ottavi di finale deglid'Italia 2021 . Il talentuoso spagnolo ha sconfitto Jannik Sinner all'esordio, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, mentre il canadese è riuscito ad avere la meglio su ...Splendida giornata di tennis agli Internazionali BNL d’Italia 2021. Vittorie pronosticabili ma anche diverse sorprese hanno contraddistinto i sedicesimi di finale della 78esima edizione del Masters 10 ...Il grande tennis è ancora su canale 20 e SportMediaset.it. Domani, a partire dalle 11:45, in chiaro in esclusiva la sfida tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas: chi vince vola ai quarti di finale ...