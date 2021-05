Ilaria Capua a La7: “Chi non si vaccina rischia il ‘long covid’, cioè danni a lungo termine anche sul sistema nervoso centrale” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Noi dobbiamo vaccinarci contro il covid, perché abbiamo lo strumento per evitare il crollo del sistema sanitario. Se non ci vacciniamo, rischiamo che dopo l’estate ricominciamo da zero. Nessun Paese può permettersi questo“. È l’allarme lanciato a “Dimartedì” (La7) da Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center dell’Università della Florida, commentando i dati relativi alle dose rifiutate del vaccino Astrazeneca (un milione e 500mila, cioè il 22,3%). La virologa spiega: “Purtroppo paradossalmente gli indecisi sui vaccini sono determinanti, proprio come avviene nelle elezioni politiche. In questo caso, l’indeciso è soltanto una pedina, che non si difende come dovrebbe e che diventa uno strumento di diffusione dell’infezione. E non solo: chi non si vaccina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Noi dobbiamorci contro il covid, perché abbiamo lo strumento per evitare il crollo delsanitario. Se non ci vacciniamo,mo che dopo l’estate ricominciamo da zero. Nessun Paese può permettersi questo“. È l’allarme lanciato a “Dimartedì” (La7) da, direttrice dell’One Health Center dell’Università della Florida, commentando i dati relativi alle dose rifiutate del vaccino Astrazeneca (un milione e 500mila,il 22,3%). La virologa spiega: “Purtroppo paradossalmente gli indecisi sui vaccini sono determinanti, proprio come avviene nelle elezioni politiche. In questo caso, l’indeciso è soltanto una pedina, che non si difende come dovrebbe e che diventa uno strumento di diffusione dell’infezione. E non solo: chi non si...

