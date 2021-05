I ghetti francesi | un’arma per i rivali della Francia e dell’Europa

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Narco-banditismo, separatismo islamista e territori perduti sono dei termini ancora semi-sconosciuti in Italia, dove non v’è piena consapevolezzasituazione cataclismica in cui versa una parte significativa delle periferie. Sembrano lontani i tempi del grande risveglio delle banlieue del 2005 – terminato con quasi 3mila arresti, 126 poliziotti feriti, 3 morti, 8mila veicoli dati InsideOver.