**Governo: niente auto o barca per Draghi, ma proprietà in Italia e un immobile a Londra** (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Una serie di fabbricati sia in proprietà che in comproprietà ma anche terreni in Italia e un immobile a Londra al 100% per il premier Mario Draghi. Che, nella dichiarazione sulla situazione patrimoniale pubblicata sul sito della presenza del Consiglio, dichiara anche di avere una partecipazione di 10mila euro nella società semplice 'Serena'. Non risulta invece nessuna autovettura, barca o aeromobile di proprietà. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Una serie di fabbricati sia inche in comma anche terreni ine una Londra al 100% per il premier Mario. Che, nella dichiarazione sulla situazione patrimoniale pubblicata sul sito della presenza del Consiglio, dichiara anche di avere una partecipazione di 10mila euro nella società semplice 'Serena'. Non risulta invece nessunavettura,o aeromobile di

Advertising

bobogiac : Cambiare tutto per non cambiare niente. Si avvicendano i segretari ma la linea la da sempre lui. Dai complotti ai v… - LegaSalvini : 'SE FOSSE LUI A USCIRE...'. COSÌ LETTA PREPARA LA GUERRA A SALVINI #enricostaisereno, finché c’è la Lega al governo… - VBombacci : @Ezio_Polonara @VoceIddio @martinacarletti @italiasovrana Abbiamo un governo che è contro di noi e non facciamo nie… - AnaFloraCastro1 : RT @ventitrezeroes: Lo dico da musulmana: Essere a favore dei palestinesi per me non significa essere a favore di Hamas. Essere contro il g… - rexforte1 : Non x niente un governo britannico di destra ha fatto la legge x i matrimoni Gay, in Italia. Boris Johnson sarebbe… -