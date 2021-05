(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, hato la promozione al grado di ammiraglio di squadra degli ammiragli di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore dellamilitare in servizio permanente, Giuseppe Berutti Bergotto e Paolo Pezzutti; la promozione a Generale di corpo d'armata dei generali di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'in servizio permanente Vasco Angelotti, Ignazio Gamba e Nicola Zanelli. Lo rende noto palazzo Chigi.

Advertising

LegaSalvini : COPRIFUOCO, 'ABOLIZIONE IN CDM', LA MOSSA DELLA LEGA - TV7Benevento : Governo: Cdm delibera promozioni ai vertici di Marina e Esercito... - TV7Benevento : Governo: terminato Cdm... - TV7Benevento : Governo: iniziato Cdm a Palazzo Chigi... - TV7Benevento : Governo: alle 19 Cdm, all'ordine del giorno leggi regionali... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cdm

Metro

Anche da qui, a quanto si apprende, deriva la decisione deldi rinviare ilpiù avanti, in un Consiglio dei ministri che non è escluso si tenga già lunedì, dopo la cabina di regia sulle ...E' iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno, leggi regionali.E' quanto si legge in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio al termine del Cdm. Su proposta del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini - aggiunge la nota - il Consiglio dei ministri ha ...Roma, 12 mag (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ha deliberato la promozione al grado di ...