Google Stadia si prepara ad accogliere Rainbow Six Siege | For Honor e altri giochi Ubisoft?

(Di mercoledì 12 maggio 2021) In questi giorniha tenuto una conference call durante la quale ha condiviso un elenco diche arriveranno prossimamente all'interno di: tra i titoli annunciati ci sonocomeSixe For, ma non solo. Anche alcuni DLC come ad esempio Assassin's Creed Valhalla: L'Ira dei Druidi e il prossimo contenuto aggiuntivo di Immortal Fenyx Rising e quello di Watch Dogs Legion saranno disponibili anche per chi possiede. Oltre a questo, dal documento si nota cheabbia in cantiere anche un nuovo gioco per UNO chiamato "UNO: 50th Anniversary Edition". Non è chiaro se questo sia semplicemente un altro mazzo corrispondente al mazzo fisico del 50° anniversario, o se ...

Il DLC è in uscita domani per Xbox Series X / S, Xbox One, PS4, PC, PS5, PC e, ma sono in arrivo ulteriori contenuti. L'aggiornamento 1.2.2 è previsto per la tarda primavera insieme ...... Ubisoft Milano Publisher: Ubisoft Versione provata: Xbox Series X Disponibilità: 13 maggio 2021 su PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S,, Microsoft ...Nei programmi previsti per il primo trimestre del nuovo anno fiscale, che va da aprile a giugno 2021, Stadia dovrebbe ricevere in particolare Tom Clancy's Rainbow Six Siege e For Honor, fra gli altri.Bungie ha attivato per errore la funzionalità di crossplay su Destiny 2 e alcuni giocatori sono stati in grado di testarla in anteprima, come confermato anche da Tom Warren di The Verge che è riuscito ...