Formazioni ufficiali Atalanta Benevento | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ledimatch valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Romero, Gosens; Freuler, De Roon; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello, Pedersen, Sutalo, Lammers, Caldara, Djimsiti, Kovalenko, Ruggeri, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. All.: Gasperini.(5-3-2): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Hetemaj; Gaich, Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Letizia, Tello, Caprari, Insigne, Di Serio, ...

Formazioni ufficiali

Commenta per primo Di seguito ledi Sassuolo - Juventus: SASSUOLO - Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. JUVENTUS - Buffon; Danilo, De Ligt, ...Commenta per primo Di seguito ledi Atalanta - Benevento: ATALANTA - Gollini; Hateboer, Romero, Palomino, Gosens; de Roon, Freuler, Pessina; Malinovskyi, Muriel; Zapata. BENEVENTO - Montipò; Improta, Glik, ...INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte.ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; ...TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodriguez; Zaza, Bonazzoli. All. Nicola. MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; ...