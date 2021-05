Fiorentina: pari a Cagliari (0-0). Un punto alla camomilla per stare tranquilli. Pagelle (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dalla Sardegna arriva il punto che serviva. Da non festeggiare con i caroselli a bandiere spiegate, ma da accogliere con un sospiro di sollievo. Più che una partita è stata il trionfo del ballo della mattonella: Fiorentina e Cagliari strette, strette, molto attente, poco mobili. Spettacolo zero. La Fiorentina sale a quota 38 punti. Se il Benevento non vince a Bergamo con l'Atalanta, la salvezza diventa matematica più o meno un'ora dopo il coprifuoco di oggi 12 maggio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 maggio 2021) DSardegna arriva ilche serviva. Da non festeggiare con i caroselli a bandiere spiegate, ma da accogliere con un sospiro di sollievo. Più che una partita è stata il trionfo del ballo della mattonella:strette, strette, molto attente, poco mobili. Spettacolo zero. Lasale a quota 38 punti. Se il Benevento non vince a Bergamo con l'Atalanta, la salvezza diventa matematica più o meno un'ora dopo il coprifuoco di oggi 12 maggio L'articolo proviene da Firenze Post.

