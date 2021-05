Decreto Sostegni, Casartigiani: «le nostre richieste sono state ascoltate» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Via libera del Senato al Decreto Sostegni. Ora il provvedimento, contenente aiuti a famiglie, lavoratori e imprese danneggiate dalla pandemia, passerà all’esame della Camera dei deputati per essere convertito in legge entro il 21 maggio.In fase di conversione sono stati aggiunti degli emendamenti, alcuni dei quali prevedono delle novità. Tra queste l’introduzione dei contributi anche per quelle imprese che erano state lasciate fuori dai precedenti ristori.Il provvedimento su cui il Senato ha posto la fiducia riconosce infatti un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2018, ma hanno avviato l’attività nel corso del 2019. «Si tratta di un aiuto economico che, seppur esiguo, attesta la volontà politica di considerare anche le imprese fino ad oggi ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 12 maggio 2021) Via libera del Senato al. Ora il provvedimento, contenente aiuti a famiglie, lavoratori e imprese danneggiate dalla pandemia, passerà all’esame della Camera dei deputati per essere convertito in legge entro il 21 maggio.In fase di conversionestati aggiunti degli emendamenti, alcuni dei quali prevedono delle novità. Tra queste l’introduzione dei contributi anche per quelle imprese che eranolasciate fuori dai precedenti ristori.Il provvedimento su cui il Senato ha posto la fiducia riconosce infatti un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2018, ma hanno avviato l’attività nel corso del 2019. «Si tratta di un aiuto economico che, seppur esiguo, attesta la volontà politica di considerare anche le imprese fino ad oggi ...

Advertising

matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - LegaSalvini : DECRETO SOSTEGNI, LA LIS DIVENTA LINGUA UFFICIALE. #SALVINI: È UN BUON GIORNO - il_brigante07 : RT @Camillamariani4: Bene Draghi che blocca il decreto sostegni, soldi non ce ne sono e manco arrivano dalla UE, chi non lo ha capito è un… - elenaricci1491 : Via libera del Senato al Decreto Sostegni. Ora il provvedimento, contenente aiuti a famiglie, lavoratori e imprese… -