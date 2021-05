De Laurentiis, Lotito e Barone contro Gravina e Dal Pino, ma il resto della Serie A li zittisce (Di mercoledì 12 maggio 2021) Durante la riunione di ieri dei 20 club di Serie A è tornata alla ribalta la richiesta di dimissioni del presidente della Figc Gravina e la rimozione del presidente della Serie A Dal Pino. A chiedere a gran voce la loro esautorazione sono stati De Laurentiis, Lotito e Barone. Ma sono stati fermati dalle altre società di A. La vicenda è sui quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera scrive che i club hanno isolato le tre ribelli, Napoli, Lazio e Fiorentina. “Isolando e zittendo il gruppo dei guerrafondai formato da Lotito, De Laurentiis e Joe Barone che hanno criticato la gestione di Gravina e chiesto invano la rimozione di Dal ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Durante la riunione di ieri dei 20 club diA è tornata alla ribalta la richiesta di dimissioni del presidenteFigce la rimozione del presidenteA Dal. A chiedere a gran voce la loro esautorazione sono stati De. Ma sono stati fermati dalle altre società di A. La vicenda è sui quotidiani di oggi. Il CorriereSera scrive che i club hanno isolato le tre ribelli, Napoli, Lazio e Fiorentina. “Isolando e zittendo il gruppo dei guerrafondai formato da, Dee Joeche hanno criticato la gestione die chiesto invano la rimozione di Dal ...

