Daimler - Källenius | Futuro senza endotermico | ma ora bisogna pensare ai posti di lavoro

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Le conseguenze della mobilità elettrica rappresentano uno dei temi più caldi dell'attuale dibattito suldel settore automobilistico. Ormai non passa giornoil lancio di chiari avvertimenti da parte di rappresentanti sindacali, centri di ricerca e manager di spicco dei maggiori costruttori. L'ultimo ad affrontare l'argomento è stato Ola, amministratore delegato della. Nel corso di un evento del Financial Times, il dirigente ha da una parte rivelato la possibilità di un addio anticipato alle endotermiche e dall'altra posto l'accento sulle ripercussioni dell'attuale fase di transizione sulla forza. Si tratta - è bene ribadirlo - di due temi strettamente collegati, che riguardano da vicino le politiche europee. Addio prima del 2039. Attualmente il gruppo tedesco sta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Daimler Källenius

Il Messaggero - Motori

Ola, CEO di Mercedes - Benz, ha dichiarato che l' azienda continuerà a produrre motori a combustione complice un mercato ancora estremamente redditizio, ma passerà all' elettrico non ...Non ci sarà una crescita progressiva, la partenza sarà bruciante è già al metà del percorso, nel 2030, il 50% della produzioneavrà propulsori ad induzione, una parte ancora coadiuvata da ...