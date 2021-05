Cosa sta accadendo a Chernobyl? (Di mercoledì 12 maggio 2021) I fantasmi della strage di Chernobyl si aggirano ancora per l’Europa, nonostante siano passati 35 anni dai fatti che adesso ricorderemo per capire Cosa sta accadendo. Ma facciamo ordine. Come leggiamo su Il Post, di recente l’Istituto deputato a monitorare la situazione della centrale nucleare di Chernobyl (esplosa 35 anni fa) ha osservato un aumento delle reazioni di fissione nucleare nella centrale. C’è quindi il rischio di una nuova esplosione? Su Il Post leggiamo: Quello che potrebbe succedere, se il numero delle reazioni di fissione dovesse continuare ad aumentare, è un’esplosione molto più piccola, che sarebbe contenuta dal “New Safe Confinement” (NSC), il grande “sarcofago” che dal 2016 copre il reattore esploso. Il danno principale, dovesse verificarsi un nuovo incidente, sarebbe lo spargimento di ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 12 maggio 2021) I fantasmi della strage disi aggirano ancora per l’Europa, nonostante siano passati 35 anni dai fatti che adesso ricorderemo per capiresta. Ma facciamo ordine. Come leggiamo su Il Post, di recente l’Istituto deputato a monitorare la situazione della centrale nucleare di(esplosa 35 anni fa) ha osservato un aumento delle reazioni di fissione nucleare nella centrale. C’è quindi il rischio di una nuova esplosione? Su Il Post leggiamo: Quello che potrebbe succedere, se il numero delle reazioni di fissione dovesse continuare ad aumentare, è un’esplosione molto più piccola, che sarebbe contenuta dal “New Safe Confinement” (NSC), il grande “sarcofago” che dal 2016 copre il reattore esploso. Il danno principale, dovesse verificarsi un nuovo incidente, sarebbe lo spargimento di ...

