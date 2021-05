Conviene di più la permuta dell’iPhone fino al 25 maggio, valori ufficiali Apple (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chi ha intenzione di procedere alla permuta dell’iPhone nell’ottica di acquistare un melafonino più recente deve sapere che Apple ha messo in campo una nuova campagna valida fino al 25 maggio che conferisce maggiore valore ai dispositivi usati. In pratica dare in cambio il vecchio telefono per portarsene a casa uno nuovo è ora più conveniente visto che si otterrà più denaro utile per la nuova spesa. In quasi tutto il mese corrente chi darà indietro un iPhone datato potrà ottenere, mediamente, 20 euro in più rispetto a quanto garantito fino a soli pochi giorni fa. Come è naturale, i melafonini più recenti danno diritto ad un maggiore valore di permuta, mentre quelli più datati ad un minore importo. I valori esatti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chi ha intenzione di procedere allanell’ottica di acquistare un melafonino più recente deve sapere cheha messo in campo una nuova campagna validaal 25che conferiscere valore ai dispositivi usati. In pratica dare in cambio il vecchio telefono per portarsene a casa uno nuovo è ora più conveniente visto che si otterrà più denaro utile per la nuova spesa. In quasi tutto il mese corrente chi darà indietro un iPhone datato potrà ottenere, mediamente, 20 euro in più rispetto a quanto garantitoa soli pochi giorni fa. Come è naturale, i melafonini più recenti danno diritto ad unre valore di, mentre quelli più datati ad un minore importo. Iesatti ...

