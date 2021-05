Concorso Comune Sorrento, 20 agenti Polizia Municipale: requisiti e prove (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale numero 37 dell’11 maggio 2021 è stata resa nota l’apertura del Concorso Comune Sorrento, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di agente di Polizia Municipale, a tempo determinato, pieno e parziale, per il Dipartimento di Polizia Municipale. Concorsi istruttore di vigilanza 2021: tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Vediamo ora nel dettaglio i requisiti, le modalità di invio della domanda di partecipazione e le prove d’esame cui saranno sottoposti i candidati. Concorso Comune Sorrento: requisiti Gli aspiranti candidati che intendono partecipare al Concorso dovranno essere in possesso ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale numero 37 dell’11 maggio 2021 è stata resa nota l’apertura del, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di agente di, a tempo determinato, pieno e parziale, per il Dipartimento di. Concorsi istruttore di vigilanza 2021: tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Vediamo ora nel dettaglio i, le modalità di invio della domanda di partecipazione e led’esame cui saranno sottoposti i candidati.Gli aspiranti candidati che intendono partecipare aldovranno essere in possesso ...

