Calcio | Gravina | ‘la Figc c’è | tutti insieme usciremo dalla crisi”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. – (Adnkronos) – “In un momento dicosì profonda, laè un punto di riferimento fondamentale per ildi base”, il numero uno dellombardo Carlo Tavecchio ha accolto così il presidente federale Gabrielenella riunione con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e con i delegati provinciali della Lombardia svoltasi oggi a Milano. Parole di fiducia e di rispetto istituzionale che hanno anticipato un serie di interventi accorati e partecipati da parte dei rappresentanti dei club dilettantistici e giovanili della regione numericamente più grande d’Italia. Decentramento amministrativo, rapporto sinergico con la, ripartenza dell’attività post-pandemia, criticità della riforma voluta dall’ex Ministro Spadafora, maggiore formazione e ...

E l'under 23? E la squadra femminile? Possibile che nessuno si ponga tali quesiti?si rende conto che ilitaliano e estero non può fare a meno dei sabaudi e lo dichiara, ma abbisogna ...In particolare,si è soffermato sulla posizione della Juve: " Con la Juventus i rapporti sono buoni, ho avuto un colloquio molto positivo con Agnelli ieri. Non mi impegno ad essere mediatore, ...Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina torna sul caos Superlega a margine dell'incontro con il Comitato Regionale Lombardia della Legaç Nazionale Dilettanti: "Con ...Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, a margine dell'incontro con il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, il presidente Figc Gabriele Gravina, è ...