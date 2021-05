(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Tele) – Piazza Affari e le altre Borse europee si muovono ancora all’insegna della prudenza, in risposa alle preoccupazioni per l’impennata dei prezzi delle materie prime e dell’inflazione. Peraltro il dato di aprile dell’Eurozona ha evidenziato una crescita inferiore al previsto, allentando un po’ la tensione. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,213. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.834,2 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,57%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%. Tra le principali Borse europee sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,13%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello ...

Advertising

DividendProfit : Borsa Milano cauta con gli altri mercati europei - CorriereQ : Borsa: Milano debole (-0,07%), male le banche, su il lusso - bizcommunityit : #Borsa Milano in lieve recupero con gli altri mercati europei #finanzaemercati - zazoomblog : Borsa: Milano tiene (+02%) con le banche corre il lusso - #Borsa: #Milano #tiene #(+02%) #banche - InvestingItalia : #Borsa Milano poco mossa in attesa dato inflazione Usa, balzano Safilo, Ferragamo - -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Si è discusso anche di questo a Bit Digital 2021 , lainternazionale del turismo dove in uno ... stimolati dalle domande di Carlo Antonelli , ceo di FieraMedia. Un dialogo sul presente ...Tra i best performers di, in evidenza Prysmian (+2,13%), Moncler (+1,94%), Campari (+1,74%) e Tenaris (+1,57%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Mediolanum , che continua la ...(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Vanno in ordine sparso le principali Borse europee, mentre la produzione industriale dell'area euro ...Borsa Milano oggi: focus su Stm, Unicredit e trimestrali Sulla Borsa italiana il comparto tecnologico resta sotto i riflettori dopo le ...