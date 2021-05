Benevento sconfitto dall’Atalanta ma vivo: si decide tutto in 180 minuti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBergamo – La sconfitta con l’Atalanta, fondamentalmente, era stata messa in preventivo dal Benevento. Troppa differenza di tecnica e di morale tra le due squadre. La formazione di Gasperini si impone per due reti a zero senza troppi sforzi, proseguendo il suo cammino verso la Champions League. A tenere in vita la formazione di Inzaghi sono invece i risultati di Spezia (pari con la Sampdoria) e Torino (sconfitta con il Milan) e il calendario. La salvezza della Strega passerà per i prossimi 180 minuti: Crotone in casa e ultima di campionato a Torino contro i granata. Sabato prossimo, però, uno snodo cruciale sarà il faccia a faccia tra le compagini di Italiano e Nicola. La partita – Atteggiamento opposto per le due squadre. Gasperini vara un’Atalanta a trazione anteriore, schierando la difesa a quattro e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 3Bergamo – La sconfitta con l’Atalanta, fondamentalmente, era stata messa in preventivo dal. Troppa differenza di tecnica e di morale tra le due squadre. La formazione di Gasperini si impone per due reti a zero senza troppi sforzi, proseguendo il suo cammino verso la Champions League. A tenere in vita la formazione di Inzaghi sono invece i risultati di Spezia (pari con la Sampdoria) e Torino (sconfitta con il Milan) e il calendario. La salvezza della Strega passerà per i prossimi 180: Crotone in casa e ultima di campionato a Torino contro i granata. Sabato prossimo, però, uno snodo cruciale sarà il faccia a faccia tra le compagini di Italiano e Nicola. La partita – Atteggiamento opposto per le due squadre. Gasperini vara un’Atalanta a trazione anteriore, schierando la difesa a quattro e ...

anteprima24 : ** ##Benevento sconfitto dall'#Atalanta ma vivo: si decide tutto in 180 minuti ** - dimitri_conti : #Benevento sconfitto a Bergamo, per la #Fiorentina significa matematica salvezza. #SerieA - FirenzeSnap : @ZZiliani Infatti, è stato straordinario. È riuscito a perdere in casa 3 a 0 con Milan e Viola, eliminato dai racca… - AlfredoPedulla : SONDAGGIO Benevento sconfitto tra le polemiche: secondo voi, ha ancora chance di salvezza? Sì No Vota su -