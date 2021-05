Bayern Monaco, Kahn chiude ad Haaland: «100 milioni inimmaginabili per noi…» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Oliver Kahn ha chiuso la porta al possibile arrivo al Bayern Monaco di Erling Haaland Oliver Kahn, futuro CEO del Bayern Monaco, in una intervista alla Bild ha chiuso la porta al possibile arrivo di Erling Haaland al club bavarese nella prossima finestra di calciomercato. «Mi spiace ma chi ha parlato del possibile trasferimento di Haaland da noi non ha capito la situazione. Un calciatore che al momento costa oltre 100 milioni, per il Bayern Monaco è inimmaginabile al momento. Abbiamo Lewandowski. Robert ha ancora due anni di contratto con noi e le sue prestazioni non possono essere messe in discussione. Ha segnato 39 gol in Bundesliga fino ad ora. Solo per questo mi sembra assurdo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Oliverha chiuso la porta al possibile arrivo aldi ErlingOliver, futuro CEO del, in una intervista alla Bild ha chiuso la porta al possibile arrivo di Erlingal club bavarese nella prossima finestra di calciomercato. «Mi spiace ma chi ha parlato del possibile trasferimento dida noi non ha capito la situazione. Un calciatore che al momento costa oltre 100, per ilè inimmaginabile al momento. Abbiamo Lewandowski. Robert ha ancora due anni di contratto con noi e le sue prestazioni non possono essere messe in discussione. Ha segnato 39 gol in Bundesliga fino ad ora. Solo per questo mi sembra assurdo ...

Advertising

sscnapoli : Questa è la nona volta che il @sscnapoli segna almeno 4 gol, solo il Bayern Monaco (10) ci è riuscito in più gare n… - GoalItalia : 30 titoli per il Bayern Monaco ?? 5 per il Borussia Dortmund ?? Il 'leggero' divario in #Bundesliga ?? - Eurosport_IT : ??? FINAL FOUR ??? Missione compiuta per l'Olimpia Milano: la compagine di coach Ettore Messina batte il Bayern Mo… - LFootball_ : ?? #SakiKumagai, capitana della nazionale giapponese, ha firmato un contratto con il @FCBfrauen - GianScudieri : “Un’operazione che costi più di €100M è inimmaginabile per noi adesso” Il Bayern Monaco. La società più solida in… -