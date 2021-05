Battlefield 6 avrà una modalità battle royale? ' No comment' per EA

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 12 maggio 2021)6 è realtà e mentre EA sta cercando l'occasione giusta per annunciare al mondo il suo prossimo gioco del franchise, diversi investitori si chiedono se il publisher prenderà spunto dal colosso Call of Duty per creare unasimile a Warzone. Un investitore durante una conference call, ha posto la domanda nella mente di tutti: EA è disposta a seguire l'esempio di Activision pubblicando un giocoogni anno con unafree-to-play che li lega insieme? Ebbene, la risposta del CEO Andrew Wilson è stata: "Non abbiamo niente da annunciare al momento sia per quanto riguarda unogni anno e/o sulla natura delle ...