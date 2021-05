Andrea Scanzi di nuovo nella bufera, lui a Calenda “Bombolo…”, il web gli si rivolta contro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Andrea Scanzi, il noto giornalista uno tra i più potenti del mondo social, sembra che in questi giorni sia stato autore di un post sui social che ha causato diverse critiche. Ma cosa è accaduto? Andrea Scanzi, il post polemico su Carlo Calenda Il protagonista di questo post, che ha causato parecchie critiche è stato Carlo Calenda, che per chi non lo sapesse, è uno dei più assidui follower di Andrea Scanzi. Carlo sarebbe apparso in una foto, in costume vicino ad un cigno, e pare che sia stato chiamato da Scanzi con il termine Bombolo. Questo accostamento della foto di Carlo Calenda, chiamato anche da Scanzi con il termine Bombolo, sembra abbia destato parecchie polemiche. Sul web migliaia di ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 12 maggio 2021), il noto giornalista uno tra i più potenti del mondo social, sembra che in questi giorni sia stato autore di un post sui social che ha causato diverse critiche. Ma cosa è accaduto?, il post polemico su CarloIl protagonista di questo post, che ha causato parecchie critiche è stato Carlo, che per chi non lo sapesse, è uno dei più assidui follower di. Carlo sarebbe apparso in una foto, in costume vicino ad un cigno, e pare che sia stato chiamato dacon il termine Bombolo. Questo accostamento della foto di Carlo, chiamato anche dacon il termine Bombolo, sembra abbia destato parecchie polemiche. Sul web migliaia di ...

ilriformista : L'imbarazzante uscita di Scanzi, pupillo di Travaglio al Fatto Quotidiano, che ricorre al body shaming per attaccar… - annalterranova : RT @PButtafuoco: Come risponde al giornalista Andrea Scanzi che, in sostanza, ha detto che la cultura di destra non esiste? “In punto di pa… - DamatoRicardo : RT @AlessandraOdri: Andrea #Scanzi fa body shaming su Carlo Calenda, chiamandolo Bombolo. Le persone si attaccano dal punto di vista politi… - NinaRicci_us : RT @parentetweet: Ci sono donne che hanno avuto una storia che veramente non te le immagini a letto insieme. Tipo Selvaggia Lucarelli e And… - CordioliMirco : RT @AlessandraOdri: Andrea #Scanzi fa body shaming su Carlo Calenda, chiamandolo Bombolo. Le persone si attaccano dal punto di vista politi… -