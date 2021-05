Amazon vince contro Ue, non deve pagare 250 mln di tasse (Di mercoledì 12 maggio 2021) Amazon vince contro l’Unione europea nella “battaglia” fiscale tra il colosso Usa del commercio elettronico e le istituzioni di Bruxelles. La Corte di giustizia europea con sede in Lussemburgo ha annullato l’ordine dell’Ue nei confronti di Amazon del 2017 di pagare circa 250 milioni di euro (303,8 milioni di dollari) al Lussemburgo, per risarcimento rispetto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021)l’Unione europea nella “battaglia” fiscale tra il colosso Usa del commercio elettronico e le istituzioni di Bruxelles. La Corte di giustizia europea con sede in Lussemburgo ha annullato l’ordine dell’Ue nei confronti didel 2017 dicirca 250 milioni di euro (303,8 milioni di dollari) al Lussemburgo, per risarcimento rispetto L'articolo

Advertising

JohSogos : RT @CalcioFinanza: Amazon vince contro l'Ue: Nessun aiuto di Stato. Non deve pagare 250 milioni di tasse - dadoSuperSantos : RT @CalcioFinanza: Amazon vince contro l'Ue: Nessun aiuto di Stato. Non deve pagare 250 milioni di tasse - CalcioFinanza : Amazon vince contro l'Ue: Nessun aiuto di Stato. Non deve pagare 250 milioni di tasse - rennydee : ? Quale sarà la #quotazione di #EurUsd alle ore 17.00? ? Chi indovina o si avvicina di più vince un buono #Amazon… - bravimabasta : @BeppeMarinari Buongiorno Giuseppe. Lei vince la Benaltrismo cup di oggi. Le arriva a casa con Amazon. Un abbraccio -