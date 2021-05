Altro che tecnico, Draghi è un premier politico-istituzionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per cogliere i veri aspetti della personalità istituzionale di Mario Draghi, vale la pena recuperare alcuni passaggi del suo recente discorso di presentazione del Recovery Plan alla Camera dei Deputati. L’intervento del Presidente Draghi alla Camera dei deputati ha fatto emergere, ancor più per chi ancora non l’avesse colta, la sua grande statura politico-istituzionale e il suo profondo senso delle istituzioni e del servizio al Paese, come risulta da alcuni brevi cenni che vale la pena riportare di seguito. Premesso che nelle 300 pagine del Piano ci sono “le vite delle persone”, Draghi rileva che “nell’insieme dei programmi c’è il destino del Paese, la sua credibilità”. Cita quindi nel passaggio più politico Alcide De Gasperi, secondo cui “l’opera di rinnovamento ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per cogliere i veri aspetti della personalitàdi Mario, vale la pena recuperare alcuni passaggi del suo recente discorso di presentazione del Recovery Plan alla Camera dei Deputati. L’intervento del Presidentealla Camera dei deputati ha fatto emergere, ancor più per chi ancora non l’avesse colta, la sua grande staturae il suo profondo senso delle istituzioni e del servizio al Paese, come risulta da alcuni brevi cenni che vale la pena riportare di seguito. Premesso che nelle 300 pagine del Piano ci sono “le vite delle persone”,rileva che “nell’insieme dei programmi c’è il destino del Paese, la sua credibilità”. Cita quindi nel passaggio piùAlcide De Gasperi, secondo cui “l’opera di rinnovamento ...

team_world : “Voglio ringraziare tutti i miei fan per essere sempre così generosi con me, e tutte le persone nella mia vita che… - matteosalvinimi : 2.146 sbarchi in poco piú di 24 ore e il signore parla di “propaganda che fa RIBREZZO”... Venerdì a Catania rischio… - ilriformista : Morra ammette che la politica giudiziaria del suo partito la facevano Davigo e Ardita. Caselli e Travaglio invitano… - wajtingforlouis : RT @SamueleBarbett1: @scarasbratti Altro che mono sapore come il guacamole ?? - Qua_Agatha : RT @andiamoviaora: In Italia abbiamo il centro destra che lo vuole... In Francia viene bocciato il Pass Sanitario, 108 voti contro 103. Alt… -