Akash Kumar attacca Tommaso Zorzi e smette di seguirlo su Instagram – VIDEO

Akash Kumar ha litigato (di nuovo) con Tommaso Zorzi? Il modello ed ex naufrago de L'Isola dei Famosi, dopo una diretta social contro il rampollo milanese, ha deciso anche di non seguirlo più su Instagram: per quale motivo?

ha litigato (di nuovo) con Tommaso Zorzi ? Il modello ed ex naufrago de L'Isola dei Famosi , dopo una diretta social contro il rampollo milanese, ha deciso anche di non seguirlo più su ...Menù 1 Isola dei famosi 2021, un ex naufrago umiliato in diretta tv 2, la prova di forza non è andata a buon fine 3 La reazione dei presenti in studio, esagerata quella di Elettra ...È stato il caso, ad esempio, di Akash Kumar. Ma non solo. Da quanto si apprende dalla rivelazione senza freni di Tommaso Zorzi, sembrerebbe che l’abbiano fatto anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ...Akash Kumar attacca (ancora una volta) Tommaso Zorzi e smette di seguirlo su Instagram: ecco il suo strampalato sfogo, il video.