Vaccini | Pfizer avverte | «Non più di 21 giorni tra una dose e l’altra» Figliuolo insiste | «Conta il parere del Cts»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 maggio 2021) Sulla possibilità di allungare a 5 settimane la finestra temporale per la somministrazione del richiamo del vaccino contro il Coronavirus prodotto da, Valeria Marino, direttore medico in Italia del colosso americano, ha avvertito: «Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21». Non esistono oggi «dati su di un più lungo range di somministrazione, se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto nel Regno Unito». «Osserveremo quello che succede. Comedico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici perché questo garantisce i risultati che hanno permesso l’autorizzazione», ha detto Marino nel corso di un’intervista a Sky Tg24. Il consiglio del Cts e la decisione delle Regioni La raccomandazione diarriva dopo che Lazio, Liguria, ...