Ursula pensa che Roberta non sia innamorata di Riccardo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 11 maggio 2021) In queste ultime settimane a Uomini e Donne si è tornati a parlare molto della coppia formata daGuarnieri eDi Padua. Entrambi, dopo essersi innamorati l’uno dell’altra e aver deciso di lasciare il programma qualche mese fa, in una recente intervista concessa al magazine del dating-show di Canale 5 hanno lasciato intendere che stanno attraversando un momento di crisi. Sulla vicenda è intervenutaBennardo, ex dama della trasmissione e amica di, la quale ha palesato qualche dubbio sulla sincerità dei sentimenti di. Bisogna chiarire che, dopo aver parlato a Uomini e Donne Magazine di un momento no nella loro vita di coppia, Guarnieri e Di Padua sono stati poi immortalati dai paparazzi mentre passeggiavano serenamente insieme a Salerno. Tutto ciò ha suscitato ...