Uomini e Donne, cambiamento epocale | Decide Maria De Filippi (Di martedì 11 maggio 2021) Uomini e Donne è stato protagonista di un cambiamento epocale con una decisione di Maria De Filippi. La situazione però è piaciuta al pubblico italiano. Maria De Filippi (Getty Images)Prima di raccontare qualsiasi cosa però andiamo a leggere le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 11 maggio 2021. Lo scontro più pesante è quello che avverrà tra Eugenia e Massimiliano, un litigio che potrebbe portare a commenti non di poco conto. L’uomo è uscito con Vanessa e questo ha portato la prima a farsi arrabbiare senza lasciare scampo alla possibilità di trovarsi a litigare di fronte a un momento di grande difficoltà. LEGGI ANCHE >>> Rivelazione improvvisa Tra i protagonisti della serie troviamo anche Vanessa che è in un ... Leggi su altranotizia (Di martedì 11 maggio 2021)è stato protagonista di uncon una decisione diDe. La situazione però è piaciuta al pubblico italiano.De(Getty Images)Prima di raccontare qualsiasi cosa però andiamo a leggere le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 11 maggio 2021. Lo scontro più pesante è quello che avverrà tra Eugenia e Massimiliano, un litigio che potrebbe portare a commenti non di poco conto. L’uomo è uscito con Vanessa e questo ha portato la prima a farsi arrabbiare senza lasciare scampo alla possibilità di trovarsi a litigare di fronte a un momento di grande difficoltà. LEGGI ANCHE >>> Rivelazione improvvisa Tra i protagonisti della serie troviamo anche Vanessa che è in un ...

Advertising

robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - weronikaberlik1 : RT @Pontifex_it: Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono di con… - 94Angy : RT @_SpaceJay___: nOt all MeN però tutte le donne al volante sono un pericolo costante, tutte le donne non capiscono niente di calcio, tutt… -