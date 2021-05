Turismo, l'ultimo ostacolo per la ripartenza: non si trovano più lavoratori stagionali (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo il crollo delle assunzioni legato alla pandemia sembrano scomparsi cuochi, baristi e camerieri. Un fenomeno segnalato da Nord a Sud con picchi fino al 75% Leggi su repubblica (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo il crollo delle assunzioni legato alla pandemia sembrano scomparsi cuochi, baristi e camerieri. Un fenomeno segnalato da Nord a Sud con picchi fino al 75%

Ultime Notizie dalla rete : Turismo ultimo Vino, il 15 - 16 maggio a Bardolino torna Chiaretto on the road Dal 18 giugno al 21 giugno, ultimo appuntamento in cartellone, toccherà a Oggi Rosa, il grande ... consigliere con delega alla manifestazioni e al turismo del Comune di Bardolino - e questo è solo il ...

Nuovo decreto: coprifuoco, ristoranti, palestre e centri commerciali. Cosa può cambiare L'ultimo decreto ha fissato la riapertura delle sale interne dei locali al 1° giugno, ma il ...Di Maio e da quello della Salute Roberto Speranza - è un a svolta significativa per il mondo del turismo ...

Turismo, l'ultimo ostacolo per la ripartenza: non si trovano più lavoratori stagionali

Lucca, nuova vita per il Napoleon LUCCA. Una nuova vita per l’hotel Napoleon in viale Europa. La proprietà, da diversi anni della famiglia versiliese Bracciotti (proprietaria anche dell’hotel Bracciotti a Lido di Camaiore e dell’hotel ...

