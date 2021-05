Temptation Island 2021, svelata la data d’inizio (Di martedì 11 maggio 2021) Già qualche settimana fa, la capo-redattrice Raffaella Mennoia aveva annunciato che lei e i suoi colleghi si erano già messi al lavoro sulla nuova edizione di Temptation Island 2021. Poco fa, sul profilo ufficiale Instagram del reality show per coppie di fidanzati, è stata postata una foto dell’Is Morus Relais (la storica location, confermata anche quest’anno, a Santa Margherita di Pula, in Sardegna) accompagnata da questa didascalia: “Stiamo tornando! Siete pronti ad un nuovo viaggio nei sentimenti con #TemptationIsland? Ci vediamo PROSSIMAMENTE su Canale 5 #StayTuned”. Ma quando inizierà precisamente il programma estivo di Maria De Filippi? A farcelo sapere in esclusiva è il portale TVBlog.it, secondo cui la messa in onda della prima puntata di Temptation Island ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 maggio 2021) Già qualche settimana fa, la capo-redattrice Raffaella Mennoia aveva annunciato che lei e i suoi colleghi si erano già messi al lavoro sulla nuova edizione di. Poco fa, sul profilo ufficiale Instagram del reality show per coppie di fidanzati, è stata postata una foto dell’Is Morus Relais (la storica location, confermata anche quest’anno, a Santa Margherita di Pula, in Sardegna) accompagnata da questa didascalia: “Stiamo tornando! Siete pronti ad un nuovo viaggio nei sentimenti con #? Ci vediamo PROSSIMAMENTE su Canale 5 #StayTuned”. Ma quando inizierà precisamente il programma estivo di Maria De Filippi? A farcelo sapere in esclusiva è il portale TVBlog.it, secondo cui la messa in onda della prima puntata di...

