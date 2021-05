Tancredi deluso da Arisa dopo Amici 20? Il gesto social (Di martedì 11 maggio 2021) Nelle ultime ore Tancredi è tornato sui social e ha ringraziato le persone che lo stanno seguendo e sostenendo in questo percorso. Si è preso del tempo per stare con la sua famiglia ma da ieri è tornato a usare il suo profilo instagram per aggiornare gli oltre 200 mila follower che fanno il tifo per lui e aspettano le sue nuove canzoni. Ed è proprio da qualche ora che si è accesa una piccola polemica in merito a un gesto che Tancredi avrebbe fatto. Pare che il cantante abbia smesso di seguire Arisa sui social. dopo la semifinale di Amici 20, Tancredi avrebbe smesso di seguire quella che è stata la sua coach. Va detto che molti fan di Amici non hanno reputato questo gesto strano. Infatti secondi molti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 maggio 2021) Nelle ultime oreè tornato suie ha ringraziato le persone che lo stanno seguendo e sostenendo in questo percorso. Si è preso del tempo per stare con la sua famiglia ma da ieri è tornato a usare il suo profilo instagram per aggiornare gli oltre 200 mila follower che fanno il tifo per lui e aspettano le sue nuove canzoni. Ed è proprio da qualche ora che si è accesa una piccola polemica in merito a uncheavrebbe fatto. Pare che il cantante abbia smesso di seguiresuila semifinale di20,avrebbe smesso di seguire quella che è stata la sua coach. Va detto che molti fan dinon hanno reputato questostrano. Infatti secondi molti ...

silviarizzo__ : RT @ghostinstim: ho pianto troppo per tancredi e ora ho il mal di testa ancora una volta luca marzano scusami ti ho deluso #amici20 - ghostinstim : ho pianto troppo per tancredi e ora ho il mal di testa ancora una volta luca marzano scusami ti ho deluso #amici20 - madosetivedo : Estremamente deluso, davvero. Tancredi e Serena siete voi i vincitori nonostante tutto. Il mondo sa #Amici20 - OneHugOfStyles : @notababe A me non fa impazzire, però mi piace più di tutti gli altri cantanti rimasti. Sinceramente Tancredi pensa… - leyrahexia : TANCREDI PAZZESCO AMORE NON MI HAI DELUSO PER NIENTE??? -