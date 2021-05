“Si chiama come lei e ha la cicatrice”. Denise Pipitone e la ragazza calabrese, parla la testimone (Di martedì 11 maggio 2021) La scomparsa di Denise Pipitone continua a far discutere e nuove segnalazioni sono giunte in questi giorni. L’ultima in ordine di tempo riguarda una pista calabrese, infatti una donna ha contattato i carabinieri per segnalare una ragazza di origini rumene, che sembra essere molto simile alla bimba scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo. Una nuova speranza per la mamma Piera Maggio, la quale però ha sempre mantenuto i piedi per terra, visto che in passato sono arrivate numerose delusioni. Le autorità stanno proseguendo con le loro indagini al fine di capire se possa trattarsi davvero di Denise. La giovane che assomiglierebbe alla bambina si è mostrata molto disponibile e ha fornito tutte le risposte necessarie. A parlare adesso è stata proprio la superteste che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) La scomparsa dicontinua a far discutere e nuove segnalazioni sono giunte in questi giorni. L’ultima in ordine di tempo riguarda una pista, infatti una donna ha contattato i carabinieri per segnalare unadi origini rumene, che sembra essere molto simile alla bimba scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo. Una nuova speranza per la mamma Piera Maggio, la quale però ha sempre mantenuto i piedi per terra, visto che in passato sono arrivate numerose delusioni. Le autorità stanno proseguendo con le loro indagini al fine di capire se possa trattarsi davvero di. La giovane che assomiglierebbe alla bambina si è mostrata molto disponibile e ha fornito tutte le risposte necessarie. Are adesso è stata proprio la superteste che ha ...

