Shock a Napoli | maltratta e lancia il suo cane dal balcone | i cittadini chiamano la polizia

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Hato dalil suoe quando alcunihanno inveito contro di lui, l’uomo è andato in escandescenza. E’ accaduto a. Ieri gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Serino Corte per la segnalazione di unche era statoto da un. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato diverse persone che inveivano contro un uomo affacciato al secondo piano di uno stabile accusandolo di aver dapprimato il proprioper poi scaraventarlo dal. Il 30enne algerino, alla vista ...

Advertising

Dorm_barimah : @Djcrash100 Fiorentina can shock Napoli - GIGGIONAPOLI : È da regolamento AIA assegnare per 2 volte consecutive al VAR Mazzoleni con la stessa squadra ? #Cagliari_Napoli… - Billy_Napoli : RT @NicoSchira: #Vigorito (Pres #Benevento) shock: “Quando si vuole ammazzare una squadra del Sud si manda #Mazzoleni al Var, ormai è diven… - XinXianLi69 : @IMJnterista_2 @Pirichello Festa scudetto rovinata quindi dal pareggio del Napoli, Dichiarazioni shock di Zanetti e… - stomalissimo : NAPOLI TWITTER: VE LO RICORDATE IL PORTIERINO DEL CASTEL DI SANGRO? OGGI COMPIE DICIOTTO ANNI SONO SOTTO SHOCK -

Ultime Notizie dalla rete : Shock Napoli

anteprima24.it

Occorrono, dunque, misure '' per finanziare un piano industriale ambizioso fondato sulla realizzazione di nuove opere anche grazie agli investimenti destinati alla transizione energetica, ...Che per la prima volta per Liberato non lo ambienta a, ma in Lombardia, e pur con un lavoro sulla fotografia enorme e coerente ai codici del caso si tiene più sul classico " lo stesso ...Ieri gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra a Napoli , durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Serino Corte per la se ...Mi aspetto che l'AIA intervenga in maniera energica nei confronti di chi sbaglia perché l'errore di ieri è imperdonabile. Ma quello che è successo ieri è clamoroso, l'errore di Mazzoleni è evidente. P ...